Проверка авто по VIN

Сегодня ещё 3 расшифровки без регистрации VIN автомобиля







Последние расшифрованные VIN:



VINformer работает только 17-значными VIN, которые соответствуют стандарту ISO 3779-1983. Введите VIN в форму на странице и нажмите кнопку Проверить авто. Алгоритм расшифровки предполагает возможность многоступенчатой расшифровки (иногда может потребоваться выбор одной из нескольких марок автомобилей или модификаций двигателей, указание рынка сбыта и т.д.), но большинство запросов не потребуют уточнения информации, т.к. все параметры определяются автоматически.

Пожалуйста, не пытайтесь "пробить" номера кузовов автомобилей с правосторонним расположением рулевой колонки, которые произведены для внутреннего рынка Японии, номера двигателей и т.д.